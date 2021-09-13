Найбільше нових випадків виявили в Києві, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Впродовж минулої доби в Україні підтвердили 1205 нових випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих 149 дітей та 23 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 833 пацієнти з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли ще 18 людей. Водночас одужали – 758 осіб.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на ранок понеділка, 13 вересня.

Показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, днем раніше виявили 2196 інфікованих.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що черговий пік захворюваності COVID-19 в Україні може бути вже через 2 або 3 тижні.

Тест на коронавірус в Україні

За добу лабораторії здійснили 21 474 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 10 668,

методом ІФА – 1 659,

експрес-тестами – 9 147.

Загалом у країні провели понад 12,2 мільйона ПЛР-тестувань.

COVID-вакцинація в Україні: що відомо

За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення. 45 148 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 12 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані - 28 218 людей.

Протягом доби працювали 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення та 353 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 710 944 щеплення.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко