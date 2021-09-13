Головний санлікар України вважає, що преференції для людей, які отримали щеплення від коронавірусу, збережуть економічну активність.

Поки українці чекають, коли країна перейде до "жовтої" зони епіднебезпеки, у Кабміні вирішують, які привілеї отримають вакциновані особи після посилення карантину. Вже найближчим часом до "карантинної" постанови уряду щодо преференцій для щеплених від COVID-19 громадян будуть внесені зміни.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню COVID-19 під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Про преференції для вакцинованих розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, МОЗ пропонує, щоб обмеження для "жовтої" та "червоної" зон епідемічної небезпеки не поширювалися на ті заклади господарювання, у яких колективи та відвідувачі мають ковід-сертифікати, що засвідчують вакцинацію, дійсні протягом 72 годин негативні ПЛР-тести або довідки про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу.

"Це дозволить ефективно стримувати епідемічну ситуацію та зберегти економічну активність", — зазначив Ляшко.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за останній тиждень кількість нових випадків захворювання зросла на 6 тисяч, а кількість госпіталізацій — на 1,5 тисячі. За територіальним принципом спостерігаються високі темпи зростання нових випадків у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. Також у цих регіонах швидко зростає завантаженість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збільшилась на 60%.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 вересня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна найближчим часом перейде до "жовтої" зони епіднебезпеки.

9 вересня заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні для вакцинованих проти COVID-19 громадян буде введено два внутрішніх сертифікати - "зелений" і "жовтий".

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Автор: Вікторія Токарєва