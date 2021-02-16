У всьому світі зареєстровано лише декілька подібних випадків.

В Ізраїлі у вагітної пацієнтки з COVID-19 стався викидень. Це перший такий випадок, зареєстрований в країні.

Читайте такожУ Дніпрі дівчина з COVID-19 втратила двійню, лікарі борються за її життя (відео)

Як повідомляє The Jerusalem Post, на вихідних молоду жінку з південного Ізраїлю доправили до лікарні Ассута в Ашдоді, де лікарі діагностували у неї COVID-19 і повідомили, що вірус став причиною несвоєчасної смерті її плоду.

У звіті зазначається, що такі випадки вкрай рідкісні, і в усьому світі зареєстровано лише декілька.

Раніше в Центрі громадського здоров'я України оприлюднили механізм надання медичної допомоги вагітним з підозрою на коронавірус COVID-19. Підкреслюється, що вагітні жінки не є більш сприйнятливими до COVID-19, ніж інші люди. У групі ризику тільки вагітні з супутніми патологіями: цукровим діабетом, онконедугою, хронічними захворюваннями легенів, імуносупресивними станами тощо.

Коронавірус і вагітність: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко