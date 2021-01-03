За попереднім діагнозом, у мексиканки – енцефаломієліт.

Мексиканська влада вивчає випадок 32-річної лікарки, яку госпіталізували після введення вакцини Pfizer-BioNTech від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Медика, ім’я якою не розголошують, помістили у відділення інтенсивної терапії державної лікарні на півночі країни. У жінки почалися судоми, проблеми з диханням і шкірний висип.

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За попереднім діагнозом, у мексиканки – енцефаломієліт (запалення головного і спинного мозку – УНІАН).

У міністерстві додали, що у постраждалої в анамнезі були алергічні реакції, й заявили, що клінічні випробування не підтверджують, щоб ще у кого-небудь розвивалось запалення мозку після введення вакцини.

Раніше вакцинованих з загостренням алергії госпіталізували під час кампанії з імунізації у Британії. Тоді фахівці рекомендували утриматися від щеплення людям, у яких раніше вже виникали сильні алергічні реакції.

При цьому підсумкові випробування вакцини Pfizer-BioNTech такого побічного ефекту на 20 тисячах добровольців не фіксували.

Що відомо про вакцину виробництва Pfizer і BioNTech

Вакцина від COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала ефективність в 95%.

До кінця 2020 року планується провести 50 млн доз цієї вакцини.

Європейське агентство лікарських засобів не пізніше 29 грудня 2020 року прийме рішення про дозвіл на використання вакцини виробництва Pfizer і BioNTech.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) заявило у вівторок, що вакцина від коронавірусу, розроблена Pfizer і BioNTech, відповідає стандарту, необхідному для схвалення на екстрене застосування.

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Автор: УНІАН