Британський регулятор попередив, що вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech ліпше не робити людям, у яких вже виникали серйозні алергічні реакції.
Про це йдеться у матеріалі BBC News.
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З заявою агентство виступило після виявлення алергічних реакцій у перших вакцинованих – співробітників Національної служби охорони здоров’я (NHS).
Напередодні Британія перша у світі розпочала масове щеплення від небезпечної недуги серед населення.
Алергічна реакція з’явилась невдовзі після введення вакцини, громадяни вже пройшли курс лікування та зараз почуваються добре. Фахівці допускають, що у людей була анафілактоїдна реакція, що включає висипи на шкірі, задуху, іноді падіння артеріального тиску.
Обидва співробітники страждають серйозною алергією.
При цьому алергічна реакція стається і внаслідок вакцинації, наприклад, грипу. Втім, заради перестороги фахівці рекомендують утриматися від щеплення людям, схильним до алергічних нападів.
Подібні реакції не спостерігалися у клінічних випробуваннях цього препарату на понад 20 тисячах добровольців. Водночас люди з алергічними реакціями в анамнезі у випробуваннях участі не брали.
Що відомо про вакцину виробництва Pfizer і BioNTech
Вакцина від COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала ефективність в 95%.
- До кінця 2020 року планується провести 50 млн доз цієї вакцини.
- Європейське агентство лікарських засобів не пізніше 29 грудня 2020 року прийме рішення про дозвіл на використання вакцини виробництва Pfizer і BioNTech.
- Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) заявило у вівторок, що вакцина від коронавірусу, розроблена Pfizer і BioNTech, відповідає стандарту, необхідному для схвалення на екстрене застосування.
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