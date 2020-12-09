Алергічна реакція з’явилась невдовзі після введення вакцини, громадяни вже пройшли курс лікування та зараз почуваються добре.

Британський регулятор попередив, що вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech ліпше не робити людям, у яких вже виникали серйозні алергічні реакції.

Про це йдеться у матеріалі BBC News.

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З заявою агентство виступило після виявлення алергічних реакцій у перших вакцинованих – співробітників Національної служби охорони здоров’я (NHS).

Напередодні Британія перша у світі розпочала масове щеплення від небезпечної недуги серед населення.

Алергічна реакція з’явилась невдовзі після введення вакцини, громадяни вже пройшли курс лікування та зараз почуваються добре. Фахівці допускають, що у людей була анафілактоїдна реакція, що включає висипи на шкірі, задуху, іноді падіння артеріального тиску.

Обидва співробітники страждають серйозною алергією.

При цьому алергічна реакція стається і внаслідок вакцинації, наприклад, грипу. Втім, заради перестороги фахівці рекомендують утриматися від щеплення людям, схильним до алергічних нападів.

Подібні реакції не спостерігалися у клінічних випробуваннях цього препарату на понад 20 тисячах добровольців. Водночас люди з алергічними реакціями в анамнезі у випробуваннях участі не брали.

Що відомо про вакцину виробництва Pfizer і BioNTech

Вакцина від COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала ефективність в 95%.

До кінця 2020 року планується провести 50 млн доз цієї вакцини.

Європейське агентство лікарських засобів не пізніше 29 грудня 2020 року прийме рішення про дозвіл на використання вакцини виробництва Pfizer і BioNTech.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) заявило у вівторок, що вакцина від коронавірусу, розроблена Pfizer і BioNTech, відповідає стандарту, необхідному для схвалення на екстрене застосування.

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Автор: Яна Ставська