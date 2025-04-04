Військовому надали можливість перебувати вдома і залишати домоволодіння для лікування.

Суд змінив запобіжний захід колишньому командиру із 23-ї окремої механізованої бригади полковнику Іллі Лапіну, який є підорюваним у справі про неналежну оборону Харківщини. Як повідомляє Суспільне, рішення прийнято сьогодні.

"Замість тримання під вартою він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із можливістю залишати домоволодіння для лікування", - зазначає видання.

Раніше, 26 березня, Печерський райсуд Києва відмовив у зміні запобіжного заходу Лапіну.

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Суддя зобовʼязала забезпечити право підозрюваного на медичну допомогу та лікування у медзакладі у супроводі конвою. Полковник Лапін у відповідь на таке рішення суду оголосив безстрокове голодування.

Справа про неналежну оборону Харківщини

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання колишніх командирів - двох генералів та полковника, яким оголосили підозру у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). У ДБР інформували, що бездіяльність затриманих призвела до захоплення частини Харківщини у 2024 році.

Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

21 січня Печерський райсуд Києва арештував колишнього командира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї ОМБр полковника Іллю Лапіна на два місяці.

За словами адвоката Євгена Скуратівського, у Лапіна констатована гіпертонічна хвороба третього ступеня, тобто найвищий ступінь серцево-судинного ризику. У підзахисного ішемічна хвороба серця. Через постійне критичне підвищення артеріального тиску може статись інсульт або інфаркт, а в умовах тримання під вартою надати відповідну кваліфіковану меддопомогу немає можливості.

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