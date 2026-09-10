У Венесуелі розбився літак з українською моделлю на борту

За інформацію місцевої влади, начебто ніхто не загинув, але всі пасажири отримали травми.

У Венесуелі розбився приватний легкомоторний літак, на борту якого перебувала українська модель Софія Комар і двоє місцевих підприємців. Про це пише венесуельське видання El Pitazo.

Повідомляється, що аварія сталася 6 вересня у штаті Болівар. Літак, який вилетів із національного парку Канайма, зазнав аварії в аеропорту Сьюдад-Болівар.

За даними попереднього звіту військових і співробітників цивільного захисту, на борту перебували місцеві підприємці брати Домінго Арнальдо Амаро Чакон та Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон. Разом із ними летіли ще двоє чоловіків та модель із України Софія Комар. Також на борту перебували двоє пілотів.

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Видання зазначає, що всі пасажири, за попередньою інформацією, вижили, хоча зазнали травм. Водночас подробиці про їхній стан здоров’я та місце госпіталізації наразі не розголошуються.

Після аварії влада розпочала розслідування її причин. За інформацією джерела El Pitazo, літак прилетів до Сьюдад-Болівара для дозаправлення, після чого мав продовжити маршрут до Каракаса. На фотографіях, поширених службою цивільного захисту, видно, що нижня частина повітряного судна частково обгоріла.

Як пише El Pitazo, брати Амаро Чакон фігурують у серії журналістських розслідувань щодо фінансових зловживань, а також у судовій справі в Іспанії, пов’язаній з оточенням колишнього прем’єр-міністра країни Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро.

Що стосується Софії Комар, то видання називає її українською супермоделлю, яка публікувалася, зокрема, у журналі Elle. Фотографії з її соцмереж свідчать, що уся компанія провела п'ять днів в національному парку Канайма. Зокрема вони зупинилися в розкішному готелі Waka Wená.

Надзвичайні новини з-за кордону

Як писав УНІАН, німецька поліція ввечері 10 вересня оточила будівлю Генерального консульства України в Дюссельдорфі після анонімної погрози про замінування. Територію перекрили, співробітників евакуювали, а будівлю та околиці обшукали. Вибухових пристроїв не знайшли.

Також ми розповідали, що у Єгипті на півдні Синайського півострова сталася аварія автобуса, внаслідок якої загинули 21 людина та ще 29 отримали травми. ДТП сталася на дорозі між Дахабом і Нувейбою, постраждалих доправили до місцевого медцентру та кількох лікарень. Район є популярним туристичним напрямком, відомим курортами та можливостями для дайвінгу й снорклінгу.

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