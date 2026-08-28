США поклали око на венесуельську нафту: Axios повідомило про 'колосальну угоду'

Венесуела має найбільші у світі доведені запаси нафти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над угодою, яка має забезпечити довгостроковий доступ до частини запасів венесуельської нафти. Йдеться про отримання частки в нафтових родовищах Венесуели, пише Axios з посиланням на американських чиновників.

Угода може більш ніж удвічі збільшити нафтові резерви США за рахунок поставок із країни, яка володіє найбільшими у світі підтвердженими запасами.

"Назвати цю угоду величезною означає применшити її масштаб. Вона колосальна", - сказав один із чиновників.

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Конкретні умови ще узгоджуються, однак відомо, що переговори стосуються більш ніж десятка діючих нафтових родовищ. Таким чином, йдеться не про всі 300 млрд барелів доведених запасів Венесуели, але це все одно дуже велика кількість сировини.

На родовища, про які йдеться в угоді, припадає 90 млрд барелів доведених запасів. Раніше вони контролювалися представниками колишньої венесуельської еліти (зокрема особами, яким висунули обвинувачення), а також структурами, які свого часу контролював Китай.

В обмін на надання США частки уряд Венесуели отримає вигоду від того, що американські приватні компанії розроблятимуть ці родовища. Передбачається також, що країна отримуватиме більші доходи від продажу нафти. Для Трампа угода може стати одним із ключових елементів його політики у сфері енергетичної безпеки та посилення впливу США у Західній півкулі.

"Президент Трамп близький до того, щоб забезпечити енергетичне майбутнє Америки на покоління вперед – не лише у США, а й у всій Західній півкулі", – каже одне із джерел.

Переговори очолюють держсекретар США Марко Рубіо та виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес. Минулого місяця представники Державного департаменту та Міністерства оборони США зустрілися в Каракасі з венесуельськими колегами, щоб обговорити деталі угоди. Терміни укладення угоди поки не визначені. Водночас, як пише Axios, міністр енергетики США Кріс Райт вже обговорював можливість поїздки до Венесуели наступного тижня.

Додатковим чинником для американців є те, що запаси стратегічного нафтового резерву США нині перебувають на найнижчому рівні за 40 років.

Ринок нафти – останні новини

Ірак уперше від початку війни США з Іраном запропонував покупцям отримувати нафту за межами Перської затоки. Йдеться про перевалку сировини з судна на судно біля узбережжя Оману, що дозволить частково знизити залежність від Ормузької протоки.

Це свідчить про зміну підходу Іраку. Після початку війни країна пропонувала трейдерам і нафтопереробникам значні знижки, щоб стимулювати їх завантажувати іракську нафту безпосередньо в Перській затоці.

Ситуація навколо Ормузької протоки безпосередньо впливає на світовий нафтовий ринок. Всередині тижня ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель на тлі переговорів між Іраном та Оманом щодо можливого відновлення судноплавства через протоку.

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