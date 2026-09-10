Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила велика кількість поліції, - ЗМІ

Повідомляється, що в дипустанові сталася "незрозуміла ситуація із загрозою".

Німецька поліція оточила будівлю генерального консульства України в Дюссельдорфі через загрозу безпеці. Про це повідомляє німецьке видання Tagesspiegel.

"У Генеральному консульстві України в Дюссельдорфі склалася незрозуміла ситуація із загрозою. Речник поліції підтвердив масштабну операцію поблизу будівлі, коли його запитали", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив репортер видання, українське консульство було оточене на великій території на початку вечора. Ділянка вулиці в центрі Дюссельдорфа огороджена бар'єрною стрічкою. На місці присутні кілька поліцейських машин.

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"Поліція обшукала будівлю та її околиці. Однак повідомлення про загрозу не підтвердилося. Тому операцію було завершено", - повідомило видання згодом.

Загроза російських терактів в Європі

Як писав УНІАН, на початку серпня в аеропорту Лейпциг/Галле (Німеччина) сталася невдала диверсія, до якої, ймовірно, причетна Росія. Тоді поряд з українським транспортним літаком Ан-124, який перевозив боєприпаси та військові вантажі для України, знайшли дрон із прикріпленим вибуховим пристроєм. Пристрій знешкодили – детонатор не спрацював. Пізніше поблизу аеропорту виявили ще один дрон зі слідами вибухівки.

Німецька влада спочатку розслідувала інцидент як потенційну гібридну атаку. 1 вересня 2026 року міністр внутрішніх справ Александр Добріндт та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль офіційно звинуватили Росію у спробі диверсії. За їхніми словами, виконавці діяли за дорученням російських державних структур, а сам інцидент вписується в серію гібридних операцій Москви проти європейських союзників України.

У відповідь Німеччина закрила російське генеральне консульство в Бонні та "Русскій дом" у Берліні, посилила контроль за в’їздом громадян РФ і закликала до додаткових санкцій на рівні ЄС.

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