Фельдман став радником Тимошенко

Розпорядження Кабміну

Харків. 1 березня. УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням № 351-р від 27 лютого 2008 року призначив Олександра ФЕЛЬДМАНА радником Прем’єр-міністра України на громадських засадах. Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради. Довідка УНІАН. Підприємець, громадський діяч і політик О.ФЕЛЬДМАН обирався депутатом Верховної ради України IV, V скликань, є депутатом ВР VІ скликання (фракція БЮТ, член партії ”Батьківщина”).

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