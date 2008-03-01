Фельдман став радником Тимошенко
18:59, 01 березня 2008Харьків
0 0
Розпорядження Кабміну
Харків. 1 березня. УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням № 351-р від 27 лютого 2008 року призначив Олександра ФЕЛЬДМАНА радником Прем’єр-міністра України на громадських засадах.
Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.
Довідка УНІАН. Підприємець, громадський діяч і політик О.ФЕЛЬДМАН обирався депутатом Верховної ради України IV, V скликань, є депутатом ВР VІ скликання (фракція БЮТ, член партії ”Батьківщина”).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter