Наливайченко наполягає на законності “наїзду” на Кернеса

Харків. 28 березня. УНІАН. Виконувач обов`язків голови СБУ Валентин Наливайченко заявляє, що виїмка документів у Харківській міській раді співробітниками СБУ здійснювалася абсолютно законно і на підставі результатів попередніх перевірок.

"У Харківській міськраді ми провели виїмку документів на основі закону і результатів перевірки КРУ", - заявив він в інтерв`ю журналу "Фокус", опублікованому 28 березня.

"І жодної таємниці ми з цього не робили. Так що якщо Кернес незадоволений нашою роботою – готові усе обговорювати", - сказав він, коментуючи заяви секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса про те, що регіональне відділення СБУ нібито готує провокації проти місцевої влади.

На запитання, чому СБУ саме зараз звернулася до проблеми Харкова, Наливайченко зазначив, що "якщо немає правопорушень – то їх не виявляють".

"Стан справ у Харківській міськраді був виявлений і доповідався президенту ще в жовтні минулого року. Тобто проблеми там були давно, і не нами створені. Просто результати перевірки КРУ і санкції Генпрокуратури ми отримали тільки зараз", - сказав він.

Водночас, Наливайченко закликав представників органів влади в Харкові до співпраці. "Без допомоги міської влади ми не зможемо розслідувати цю справу, ми ж не КДБ!", - зазначив в.о. глави СБУ.

На зауваження про те, що дивно було б з їхнього боку допомагати СБУ "розслідувати справу у відношенні самих себе", Наливайченко сказав: "По-перше, їх до цього зобов’язує закон про боротьбу з корупцією. По-друге, по-моєму, якщо вже їх обрали у владу, вони повинні допомогти міській громаді повернути украдені гроші".

Тим часом, поки керівник СБУ давав інтерв`ю, під вікнами лунали скандування і звуки футбольних дудок, що Наливайченко прокоментував так:

"Це, до речі, (мер Харкова Михайло) Добкін підіслав людей. Зазвичай усе проходить однаково: цікавимося в мітингувальників, які питання? – а в них немає питань! Кажуть: нам сказали тут постояти, подудіти".

Як відомо, слідчі СБУ порушили кримінальну справу за фактом розтрати держкоштів шляхом зловживання службовим становищем чиновниками Харківської міськради, що були виявлені під час планової ревізії Контрольно-ревізійного управління фінансово-господарської діяльності Харківської міськради.

СБУ установила факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. У цілому ревізія виявила в діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

У зв`язку з цим співробітники СБУ вилучили документи Харківської міськради. Однак представники місцевої влади стверджували, що це є частиною кампанії з дискредитації і провокації у відношенні Добкіна та його команди.