Сьогодні на Харківщині день жалоби

Харків. 5 травня. УНІАН. У зв’язку з загибеллю 6 людей, яких 2 травня на трамвайній зупинці збив насмерть легковий автомобіль, понеділок, 5 травня, у Харківській області оголошений днем жалоби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, розпорядження про це підписав губернатор Арсен АВАКОВ.

Згідно з розпорядження, у цей день має бути приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій.

Крім того, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності пропонується утриматися від проведення концертно-розважальних заходів, спортивних змагань, а телерадіоорганізаціям внести відповідні зміни до програм телерадіопередач.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня у Харкові 37-річний водій автомобіля «Міцубісі» виїхав на трамвайну зупинку, де збив шістьох людей, серед яких 2 дітей. Після цього «Міцубісі» зіткнувся з автомобілем «Форд», що їхав у попутному напрямку. Водій перебував у стані алкогольного сп`яніння, що підтверджено результатами досліджень у наркологічному центрі. Щодо водія порушено кримінальну справу за ст.286 ч.3 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.