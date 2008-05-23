Шахтар хоче купити Худжамова

Харків. 23 травня. УНІАН. Донецький «Шахтар» хоче посилитися голкіпером ФК «Харків» і національної команди України Рустамом Худжамовим, 25 років. Це підтвердив генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін, пише «Газета по-українськи».

- Ми не проти взяти Худжамова, а сам Рустам бажає виступати за наш клуб. Так, у нас є П’ятов, Шуст і Шутков, але Худжамов зможе на рівних конкурувати з ними. Нас чекають матчі кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів, і на євроарені потребуємо повної укомплектованості на воротах.

Угода футболіста з «Харковом» закінчується за півроку. Тоді він зможе приєднатися до «Шахтаря», і донецький клуб не заплатить харків’янам жодної копійки. Але чемпіон України уже влітку планує залучити голкіпера і виплатити певну компенсацію.

Худжамов - вихованець школи київського «Динамо». Виступав в ужгородському «Закарпатті», у «Харкові» - третій сезон. У чемпіонаті України 2007/2008 провів 28 матчів, пропустив 29 м’ячів.

- Худжамов - класний голкіпер: має чудові фізичні дані, у нього прекрасна реакція, - каже «ГПУ» тренер воротарів харківського клубу Юрій Сивуха, 50 років. - Його давно треба було залучати до збірної України. Потенційна втрата Рустама послабить нас. Зрозуміло, що «Шахтар» - лідер українського футболу, і природним є бажання спортсмена перейти туди. Але це мають вирішувати керівники обох клубів.

Рік тому «Шахтар» за 15 млн.грн. купив у «Харкова» нападаючого Олександра Гладкого.