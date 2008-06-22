Аварія на залізниці: перекинулися вагони «товарняка» (доповнена)

Харків. 22 червня. УНІАН. У суботу близько 17.00 у Києві в районі залізничної станції «Дарниця» зійшли з рейок 9 і перекинулися 4 вагони товарного потягу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в МНС України, вагони були завантажені керамзитом (будівельним утеплювачем).

Жертв і постраждалих немає.

Рух потягів повільно здійснювався іншими коліями. Ремонтні роботи тривали вночі. На 7-му годину ранку, 22 червня, рух здійснюється згідно з графіком, повідомив співрозмовник агентства.

У зв’язку з аварією в суботу увечері столичний експрес №63 Київ-Харків вібув із запізненням на 1 годину 2 хвилини і прибув до обласного центру о 8.30, замість 6.21 за графіком.

За іншою інформацією, яку УНІАН пізніше отримав у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, за усним повідомленням чергового Південно-Західної залізниці, товарний потяг з 64 вагонами прямував від станції Стойлєнська (Росія) до станції Ізов (Польша). Даний потяг вибухо- і пожежонебезпечних вантажів, а також інших небезпечних матеріалів не перевозив.

Травмованих і загиблих немає. Причина та збитки встановлюються.

Відновлювальні роботи проводяться аварійними бригадами Південно-Західної залізниці.