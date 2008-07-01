У Харкові побито колишнього заст. начальника метрополітену

Харків. 1 липн. УНІАН. Колишній заступник начальника ДП «Харківський метрополітен» (був відсторонений від посади новим керівництвом підприємства) Сергій Почепецький 1 липня близько 8.00 ранку був жорстоко побитий невідомими біля свого будинку. Про це повідомив «SQ»колишній начальник метрополітену Сергій Мусєєв.

Зараз С.Почепецький перебуває в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мєщанінова. За словами керівника прес-центру лікарні Ольги Марченко, потерпілого оглядають лікарі, щоб визначити ступінь нанесених йому ушкоджень і почати лікування. За словами С.Мусєєва, родичі С.Почепецького вже звернулися із заявою про подію у правоохоронні органи.

Як заявив С.Мусєєв, напад на С.Почепецького «прямим чином пов`язаний з його професійною діяльністю», зокрема, із заявами, які він напередодні оприлюднив у ЗМІ. За словами С.Мусєєва, С.Почепецький розповів журналістам, що з моменту приходу до керівництва метрополітеном Геннадія Броншпака на підприємстві не ремонтується рухомий склад, заморожені всі будівельні роботи, затримується виплата зарплати співробітникам, зупинені всі соціальні виплати. С.Мусєєвв відзначив, що С.Почепецький курирував у метрополітені питання тунелів, тунельних споруджень і «всі проблеми, пов`язані з ринком «Барабашове».

С.Мусєєв повідомив, що йому та С.Почепецькому неодноразово надходили дзвінки «з вимогами припинити публічні висловлення з критикою стану справ у метрополітені». За словами С.Мусєєва, він повідомляв про ці погрози в міліцію, але «не може дозволити собі таку охорону, яка є в Г.Броншпака».

Водночас прес-секретар Харківського метрополітену Олег ПЕРЕГОН зазначив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН, що керівництво підприємства «здивоване заявами С.Мусєєва і не коментує їх, оскільки сам постраждалий, наскільки відомо, ще не робив ніяких заяв, і немає жодних повідомлень міліції».