Міліція взяла в облогу кабінет Кернеса

Харків. 1 липня. УНІАН. Працівники міліції намагаються здійснити примусовий привід секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА на допит до Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в структурах обласної міліції, близько 60 представників міліції, в тому числі бійці загону «Беркут», на чолі із заступником начальника міського Управліення міліції Олександра ЛАШИНА, в цей час знаходяться у приміщенні міської ради, аби «виконати таке завдання».

За словами співрозмовника агентства, раніше Г.КЕРНЕСУ вручалися повітки з пропозицією з’явитися в правоохоронні органи для дачі показань в рамках порушених кримінальних справ, але той ігнорував повістки.

Співрозмовник зробив припущення, що йдеться про кримінальні справи стосовно наркоторгівлі в Харківській області.

Прес-секретар Харківського міського голови Вікторія МАРЕНИЧ телефоном підтвердила факт перебування в приміщенні міської ради великої групи працівників міліції.

На сьогодні Г.КЕРНЕС виконує обов’язки Харківського міського голови у зв’язку з відпусткою мера Михайла ДОБКІНА.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що наступного тижня на допит буде викликаний секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС. Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що Г.КЕРНЕС викликається вже втретє, і якщо не прийде, то міліція вирішуватиме питання про його примусову доставку на допит.