Завтра у слонихи Тенді 10-і іменини

Харків. 18 липня. УНІАН. Харківський зоопарк готується до свята. У цю суботу, 19 липня, слонисі Тенді виповнюється 10 років. З нагоди ювілею зоопарк влаштовує іменини Тенді. Вони відбудуться на алеї біля Будинку Слонів. Початок свята - об 11.00, інформує сайт Харківської міськради.

У програмі свята: концерт «Вітаємо іменинницю!», зоовікторина з призами «Все про слонів. А ще говорять…», весела зоолотерея «Слони, слони…», а також різні конкурси, веселі ігри, фільм про слонів. Крім того, о 14.00 для фахівців зоопарків України розпочнеться семінар з проблем утримання і розведення слонів у зоопарках.

Упродовж всього дня в рамках свята демонструватимуться фотовиставка «Шрі-Ланка. В гостях у слонів», виставка дитячих малюнків «Ми любимо Тенді!», фотовітрини «Слони у Харківському зоопарку» та «Історія Тенді».