Президент привітав хліборобів Харківщини з намолотом третього мільйона тонн зерна

Київ. 11 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав хліборобів Харківщини з рекордним трудовим здобутком - намолотом третього мільйона тонн зерна, повідомляє прес-служба глави держави.

«Висловлюю сердечну подяку за це трудове досягнення, зичу усім вам і вашим сім`ям здоров`я, щастя, благополуччя, наснаги та подальших успіхів на благо Українського народу», - йдеться у телеграмі глави держави на ім`я голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що досягнення такого високого результату стало можливим завдяки повній самовіддачі, вмілій організації праці, запровадженню сучасних технологій вирощування злакових культур та відповідальності за доручену справу.