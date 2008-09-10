БЮТ вимагає відставки Кернеса (виправлена і доповнена)

Харків. 10 вересня. УНІАН. Сесія Харківської міськради проголосувала проти того, щоб надати можливість представнику фракції БЮТ виступити із заявою про останні політичні події в Україні та коментарі до них керівників Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, депутатська більшість висловилася проти надання слова представнику БЮТ після того, як була поставлена пропозиція відхилити прохання бютівців оприлюднити заяву.

Прес-служба Харківської організації БЮТ передала УНІАН текст заяви, яка була прийнята 9 вересня на засіданні фракції БЮТ і мала пролунати сьогодні на сесії.

У заяві, зокрема, фракція БЮТ ставить вимогу відставки секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Повний текст заяви:

В связи с последними политическими событиями в парламенте и заявлениями представителей харьковских городских властей, фракция БЮТ в Харьковском городском совете заявляет:

Мы расцениваем публичные высказывания харьковских городских властей в поддержку создания коалиции между БЮТ и Партией регионов – как неуклюжую попытку избежать ответственности и спрятаться от парламентского расследования за новым форматом политической коалиции.

Считаем такое поведение М.Добкина – недостойным и не имеющим перспективы. БЮТ в городе Харькове никогда не пойдет на компромисс с М.Добкиным и Г.Кернесом.

До тех пор, пока указанные лица занимают руководящие посты в городе и являются членами Партии регионов – конструктивный диалог между нами на межпартийном, межличностном и политическом уровне невозможен.

Вместо пустых заявлений и рассуждений «о невозможном», требуем от харьковских городских властей:

Перестать уклоняться от добровольного сотрудничества с временной следственной комиссией по расследованию обстоятельств по фактам нарушения Конституции Украины, Законов Украины Городским головой Харькова Добкиным М.М. и секретарем Харьковского городского совета Кернесом Г.А. в системе тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений при исполнении ими своих служебных обязанностей. Требуем от М.Добкина и Г.Кернеса – принять участие в следующем заседании комиссии и дать необходимые пояснения в рамках расследования.

Незамедлительно начать процедуру отставки Г.Кернеса с поста Секретаря Харьковского горсовета. От этого зависит не только работоспособность городского совета, но и имидж города Харькова в Украине и за ее пределами.

Принять решительные меры по очищению органов местного самоуправления от криминалитета и коррупционеров. Мы призываем немедленно отправить в отставку всех чиновников мэрии и горсовета, в отношении которых ранее возбуждались или в настоящее время расследуются уголовные дела, а также тех, кто замешан в коррупционных скандалах.

Обеспечить готовность жилищно-коммунальной инфраструктуры Харькова к началу нового отопительного сезона. Вынуждены констатировать, что сегодня такая работа ведется – неудовлетворительно! Многие жилые дома и объекты социально-культурной сферы Харькова – могут остаться без света и тепла в зимний период.

Уделить серьезное внимание проблеме беспрецедентного роста количества жертв ДТП на дорогах Харькова. Мы считаем, что в месте с непосредственными виновниками трагедий, ответственность за гибель сотен харьковчан на дорогах Харькова в летний период – несет городская власть. Требуем реконструкции и строительства новых подземных переходов на перекрестках крупнейших автомагистралей города. Требуем обеспечить инженерную защиту остановок общественного транспорта. Требуем восстановления системы разметки на городских дорогах и ремонта всех неработающих светофоров. Требуем решительной борьбы с хулиганством на дорогах.

Хотим также обратить внимание депутатов горсовета на стремительное углубление таких негативных тенденций в жизни Харькова, как:

- стремительное распространение наркомании, наркоторговли, алкоголизма и подростковой преступности на территории города;

- критическое нарастание разрыва в показателях качества жизни, безопасности и обеспеченности базовыми социальными благами между центральными районами города, а также его окраинами и «рабочими районами»;

- углубление бедственного положения наиболее незащищенных слоев харьковчан – инвалидов, пенсионеров, одиноких людей.

Призываем незамедлительно заняться решением этих проблем.

Считаем, что в условиях очевидного политического и морального банкротства руководителей Харьковской мэрии и Харьковского горсовета – именно депутатский корпус Харьковского горсовета должен выступить той стабилизирующей силой, которая удержит Харьков от нарастания социально-экономических кризисов и окончательного развала системы управления процессами в городе.