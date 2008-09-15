Завтра в Україні - мокрий сніг

Харків. 15 вересня. УНІАН. Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі, у центральних областях та південній частині місцями з грозами, на Прикарпатті, Вінничині та Одещині сильні дощі, у Карпатах сильний дощ з мокрим снігом, лише у східній частині без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на півночі Лівобережжя та у Карпатах на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°, вдень 8-13° тепла, у східних областях 14-16°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 17-22°, в Криму 23-25°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

17-18 вересня - хмарно з проясненнями. Часом дощі, у південній частині з грозами, у північних областях невеликий дощ, у східній частині переважно без опадів. Вітер північно-східний і східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, на півдні 11-16°; вдень 10-15°, у південних та східних областях 15-20°, у Криму, а 18 вересня і місцями у південних областях 20-25°.

19-20 вересня - дощі, 19 вересня у південній частині місцями сильні, у західних, а вдень 20 вересня і в північних областях невеликий дощ, лише вночі 19 вересня у східних областях без істотних опадів. Температура вночі 4-10°, вдень 10-16°; у південній частині та східних областях вночі 8-14°, на Південному узбережжі Криму до 17°, вдень 13-19°, в Криму до 21°.

У Києві у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.

17-18 вересня - невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15°.

19-20 вересня - часом дощ, вдень 20 вересня невеликий. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15°.