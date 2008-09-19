ХАЗ до кінця року передасть Лівії Ан-74ТК-300

Киев. 19 сентября. УНИАН. До конца 2008 года Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) завершит выполнение заказа на поставку Ливии самолета Ан-74ТК-300.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

По его словам, несмотря на финансовые проблемы, сегодня предприятие энергично работает над выполнением этого заказа. В.НОВИЦКИЙ также отметил, что сегодня у ХГАПП на разной степени готовности находятся 19 самолетов. «Если их достроить и передать заказчику, то можно будет погасить кредиторскую задолженность ХГАПП», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2007 года в ходе визита в Ливию украинской делегации первый заместитель министра промышленной политики Украины Владимир РЫЖОВ заявил, что заключенные ранее с Ливией контракты на поставку транспортных самолетов Ан-74 будут выполнены в полном объеме.

Справка УНИАН. В октябре 2005 года Управление гражданской авиации Ливийской Арабской Народной Социалистической Джамахерии и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие ратифицировали договор на поставку нового самолета Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке.

Согласно договору, самолет должен был быть поставлен заказчику на протяжении трех месяцев от начала финансирования, которое ливийская сторона обязалась начать со второй половины ноября 2005 года.

Ранее ХГАПП получило от Ливии заказ на изготовление двух летающих госпиталей на базе Ан-74ТК-200С.

Предусматривалось, что с началом эксплуатации машин Ан-74 будет заключен контракт на строительство в Ливии базы технического обслуживания украинских самолетов Ан-74 и Ан-140-100.