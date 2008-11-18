Харківські товари повезли до Львова
19:49, 18 листопада 2008Харьків
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На черзі Івано-Франківськ та Ужгород
Харків. 18 листопада. УНІАН. Понад 30 харківських виробників беруть участь у торговому ярмарку у Львові.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, свою продукцію на ярмарку, який проходить уже кілька днів, представляє, зокрема, Харківський авіазавод (дрібні товари, що користуються попитом).
Цикл аналогічних заходів улітку цього року з успіхом пройшов у Сімферополі, Ялті та Алушті. Сьогодні вже йде підготовка по проведенню ярмарків харківських товарів у Івано-Франківську та Ужгороді, інформує сайт.
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