Харківські товари повезли до Львова

Харків. 18 листопада. УНІАН. Понад 30 харківських виробників беруть участь у торговому ярмарку у Львові.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, свою продукцію на ярмарку, який проходить уже кілька днів, представляє, зокрема, Харківський авіазавод (дрібні товари, що користуються попитом).

Цикл аналогічних заходів улітку цього року з успіхом пройшов у Сімферополі, Ялті та Алушті. Сьогодні вже йде підготовка по проведенню ярмарків харківських товарів у Івано-Франківську та Ужгороді, інформує сайт.