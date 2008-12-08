В Харкові судитимуть голову сільради

Харків. 8 грудня. УНІАН. Слідчим відділом прокуратури Харківської області закінчено розслідування у кримінальній справі стосовно селищного голови одного з районів Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури з посиланням на начальника слідчого відділу Олега БУРЦЕВА, посадовець органу місцевого самоврядування вчинив низку злочинів у сфері службової діяльності.

Зокрема, протягом вересня-жовтня цього року шляхом вимагання він отримав від мешканця Харкова за сприяння у виділенні трьох земельних ділянок площею 0,15 гектара хабар на загальну суму 9 тис. доларів США.

Справу з обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті.