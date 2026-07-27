Одна з країн Європи скасовує безвізовий режим для росіян та білорусів

Крім РФ та РБ, під нові візові правила потрапили ще 3 країни.

Чорногорія з 1 листопада 2026 року вводить візовий режим для громадян Білорусі, Китаю, Росії, Саудівської Аравії та Туреччини. Про це йдеться у повідомленні уряду країни.

Як зазначено на офіційному сайті, Чорногорія "повністю узгодила свою візову політику з Європейським союзом".

Запровадження віз дозволяє країні виконати ключові вимоги в межах переговорного розділу 24 "Правосуддя, свобода та безпека", а також реалізувати основні зобов'язання державної Програми реформ.

Відео дня

Так, 23 липня 2026 року уряд Чорногорії ухвалив постанову про внесення змін до Постанови про візовий режим. У документі йдеться, що "громадянам країн, чиї візові режими раніше не відповідали візовому режиму Європейського союзу (Білорусь, Китай, росія, Саудівська Аравія та Туреччина), з 1 листопада 2026 року знадобиться віза для в'їзду до Чорногорії".

За наявними даними, узгодження візової політики з ЄС також дало Чорногорії підставу для отримання близько чотирьох мільйонів євро в рамках Плану зростання Європейського союзу для Західних Балкан.

Нові правила в інших країнах

Нагадаємо, тема скорочення безвізового перебування для іноземців останнім часом актуальна не лише для Чорногорії. Раніше УНІАН повідомляв, що Таїланд планує скоротити термін безвізового перебування для туристів з 60 до 30 днів – обмеження торкнеться громадян 93 країн, включно з Україною. У Міністерстві туризму і спорту Таїланду запевнили, що це не вплине на туристичну галузь, оскільки більшість іноземців і так залишаються в країні менше місяця.

Вас також можуть зацікавити новини: