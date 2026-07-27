В Австрії планують реформувати службу в армії на тлі війни в Україні

Уряд Австрії планує перейти на модель військової служби за принципом резервістів.

Коаліційний уряд Австрії планує подовжити термін військової служби з шести до дев’яти місяців, щоб адаптуватися до ситуації з безпекою, яка змінилася внаслідок війни в Україні, повідомляє Reuters.

Збройні сили Австрії протягом десятиліть виконували переважно функції цивільного захисту, надаючи допомогу службам екстреної допомоги під час стихійних лих, таких як повені та лісові пожежі, або здійснюючи прикордонне патрулювання з метою перехоплення нелегальних іммігрантів, а не для зупинки наступу іноземних військ.

Видання поділилося, що протягом багатьох років Австрія намагається зміцнити та краще оснастити свої збройні сили, про які влада вже давно заявляє, що вони не зможуть захистити батьківщину від серйозного нападу з боку зовнішньої держави.

Відео дня

"Ситуація з безпекою кардинально змінилася за останні роки, місяці та тижні. Мрія про тривалий мир у Європі остаточно розбилася, принаймні, з початком російської агресії проти України", - заявив канцлер Крістіан Штокер на прес-конференції у військових казармах поблизу Зальцбурга.

Він також зазначив, що з’явилися нові загрози, зокрема гібридні атаки та кібервійна.

"Ці події чітко показують, що Австрія ​повинна в більшій мірі взяти на себе відповідальність за забезпечення власної самодостатності та захисту населення", - наголосив Штокер.

Видання нагадало, що Австрія оточена вісьмома країнами, з яких усі, крім двох – західних сусідів Швейцарії та Ліхтенштейну – входять до складу Організації Північноатлантичного договору. На півночі вона межує з Німеччиною та Чехією, на півдні – з Італією та Словенією, а на сході – зі Словаччиною та Угорщиною.

В статті йдеться, що наразі юнаки та чоловіки в Австрії як правило, приблизно у віці 18 років, мають можливість вибрати між військовою службою та дев’ятимісячною цивільною альтернативою, в рамках якої вони зазвичай працюють у таких установах, як служба швидкої допомоги або будинок для людей похилого віку.

"Уряд заявив, що планує надати можливість добровільно продовжити так звану цивільну службу на два місяці", - зазначає видання.

Окрім цього, планується перейти на модель військової служби за принципом резервістів, за якою призовники повинні проходити повторні навчання протягом 10 років після першої служби.

Видання розповіло, що для того, щоб зробити військову службу привабливішою, передбачаються такі пільги, як додаткові вихідні та майже подвоєння заробітної плати до 1 000 євро ($1 140) на місяць.

Однак, як наголошується в публікації, для впровадження цих змін необхідно ухвалити відповідний закон двома третинами голосів у парламенті, для чого уряду потрібна підтримка опозиційної партії "Зелені" або ультраправої "Партії свободи". Переговори з цього приводу ще не розпочалися.

Зміни в військовій службі в інших країнах Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Сербії оголосила про плани відновити обов’язкову військову службу для чоловіків віком до 30 років, тривалість якої, як очікується, становитиме 75 днів. Президент Сербії Александр Вучич заявляв, що країна запровадить "дуже короткий" термін обов’язкової військової служби з березня 2027 року. Він зазначив, що цьому кроку передуватимуть необхідні процедури. Примітно, що Сербія офіційно перейшла на професійну армію 1 січня 2011 року.

Також ми писали, що за даними DW, запровадження обов’язкових анкет та медичних оглядів з 2026 року викликало хвилю протестів в Німеччині. Молодь масово обирає шлях "відмов" в той час, як армії катастрофічно не вистачає людей. Вказується, що ситуація загострилася через обговорення можливої атаки Росії на територію НАТО. Це змусило багатьох юнаків шукати способи легально уникнути служби. Молоді чоловіки, народжені з 2008 року, тепер зобов’язані проходити медичний огляд у військового лікаря. Для жінок ці процедури залишаються добровільними.

Вас також можуть зацікавити новини: