До 100 ракет Flamingo: у Fire Point розповіли про виробництво зброї для ударів по Росії

Наразі вся продукція компанії спрямовується виключно на потреби України і не експортується.

Українська оборонна компанія Fire Point щомісяця випускає близько 100 далекобійних крилатих ракет Flamingo та тисячі ударних безпілотників. Завдяки цьому Україна постійно може бити по військових об'єктах далеко в тилу РФ.

Про це заявила генеральна директорка компанії Ірина Терех в інтерв'ю The Guardian. За її словами, підприємство також випускає безпілотники FP-1 та FP-2 темпами "сотні на день". Масове виробництво відновилося після затримки, пов'язаної з погодженням фінансування України з боку Євросоюзу.

Терех стверджує, що продукція Fire Point використовується майже в усіх українських далекобійних ударах останніх місяців. За її словами, атаки із застосуванням ракет і дронів компанії відбуваються в середньому від 5 до 15 разів на добу.

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Як зазначило видання, ракета Flamingo здатна нести бойову частину масою до 1150 кг. За словами керівниці компанії, максимальна дальність польоту ракети сягала близько 1800 км завдяки складній траєкторії. Вартість однієї ракети становить трохи менше $600 тис., що значно дешевше за американську крилату ракету Tomahawk.

Водночас безпілотники FP-1 із дальністю польоту понад 1600 км використовуються для ударів по менш захищених об'єктах, зокрема нафтопереробних заводах у Росії. Їхня вартість, за словами Терех, становить від $55 до $75 тис.

Наразі Fire Point працює на 83 виробничих майданчиках в Україні та має ще один завод у Данії. У компанії працюють близько 6000 співробітників, тоді як наприкінці минулого року їх було вдвічі менше.

Що зараз розробляє компанія

Крім цього, компанія розробляє перші українські балістичні ракети. За словами Терех, їхні випробування можуть розпочатися вже до кінця року. Також Fire Point бере участь у міжнародному проєкті Freya, який передбачає створення європейської альтернативи американській системі протиповітряної оборони Patriot. Українська компанія має виробляти пускові установки та ракети-перехоплювачі.

У Fire Point також наголосили, що, попри перспективи розвитку, наразі вся продукція компанії спрямовується виключно на потреби України і не експортується.

Інші новини про зброю Fire Point

Як повідомляв УНІАН, на початку літа стало відомо, що компанія Fire Point працює над створенням системи протиракетної оборони для перехоплення балістичних ракет РФ.

У компанії розраховують, що система буде готова до використання вже наприкінці 2027 року.

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