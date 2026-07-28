Усіх 100 сенаторів США запросили на зустріч із Зеленським у Капітолії, – The Hill

Також у Зеленського запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Усі 100 сенаторів США були запрошені на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у вівторок на тлі розгляду в Конгресі законопроекту про "пекельні" санкції проти Росії.

Як пише The Hill, зустріч відбудеться в Капітолії США о 18:00 за місцевим часом (1:00 середи за київським часом).

"Зустріч відбудеться на тлі розгляду Сенатом законопроекту, який передбачає посилення санкцій проти Росії та її торговельних партнерів у відповідь на триваючу агресію Москви проти України", – зазначає видання.

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Зеленський перебуває у Вашингтоні, щоб взяти участь у поминках за покійним сенатором Ліндсі Гремом (республіканець від Південної Кароліни), одним із авторів законопроекту про санкції та ключовим прихильником України в Конгресі. Також на 28 липня у Зеленського запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Видання нагадує, що раніше невеликі групи сенаторів зустрічалися з президентом України, обговорюючи допомогу Києву та введення додаткових санкцій проти Росії. Велика група сенаторів від обох партій зустрілася із Зеленським у Мюнхені в лютому, а деякі сенатори зустрічалися з ним під час його попередніх візитів до Вашингтона.

Санкції США проти Росії

Раніше стало відомо, що США планують додати до законопроекту про санкції проти Росії, який зараз розглядається у верхній палаті, положення про введення санкцій проти Ірану.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що демократи в Сенаті виступають проти санкцій щодо країн, які закуповують нафту в Росії.

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір запровадити мита в розмірі до 100% щодо п’яти країн, які імпортують найбільші обсяги нафти з Росії. Такий крок міг би суттєво обмежити одне з ключових джерел доходу для Кремля, проте високопоставлені демократи, зокрема потенційні кандидати в президенти на виборах 2028 року, стверджують, що цей захід також стане "троянським конем", надавши Трампу новий спосіб запровадження мит.

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