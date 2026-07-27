Зеленський зустрівся з прем'єром Британії та домовився про новітню РЕБ для дронів

Бернем зазначив, що Зеленський став його першим іноземним гостем з моменту вступу на посаду прем’єр-міністра не випадково.

Візит президента Володимира Зеленського до Великої Британії є "дуже чітким сигналом" про підтримку України. Про це заявив новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, пише Independent.

Бернем зазначив, що Зеленський став його першим іноземним гостем з моменту вступу на посаду прем’єр-міністра не випадково. За його словами, цей крок покликаний підкреслити незмінну підтримку України з боку Британії.

"Володимире, ви – перший лідер, якого я особисто привітав з моменту вступу на посаду, і це не випадково", – сказав Бернем, звертаючись до Зеленського.

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Зазначається, що Бернем прийняв Зеленського та українську делегацію на військово-морській базі в Портсмуті. Там британський прем’єр заявив, що Україна може розраховувати на Велику Британію "стільки, скільки буде потрібно".

"Цей візит покликаний надіслати дуже чіткий сигнал: ми на 100% з Україною, я особисто на 100% з вами, і я в повній мірі виконаю кожне зобов’язання, яке ця країна взяла на себе перед Україною", – підкреслив прем’єр Великої Британії.

Також Бернем у розмові з журналістами повідомив, що найближчим часом він планує відвідати Україну. Однак він не уточнив, коли відбудеться цей візит.

Велика Британія передасть Україні права на нову систему РЕБ

Під час візиту Бернем оголосив, що Велика Британія передасть права інтелектуальної власності на свою нову систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak, що дозволить Україні виробляти цю технологію в промислових масштабах. У виданні нагадали, що цей пристрій розміром з планшет призначений для блокування виявлення ворожими силами будь-яких дронів, на яких він встановлений.

Міністерство оборони Великої Британії раніше вже передало українським військам тисячі таких пристроїв для посилення їхніх операцій із використанням дронів.

Коментар Зеленського

Зеленський на своїй сторінці в соцмережі X написав, що Україна високо цінує той факт, що українська делегація стала першою, яка відвідала Велику Британію після вступу Енді Бернема на посаду

"Це важливий сигнал підтримки, і прем’єр-міністр запевнив нас, що ця підтримка залишається непохитною", – підкреслив він.

Президент України зазначив, що він також обговорив з Бернемом питання оборони. Він заявив, що для України важливо мати достатній потенціал для захисту життів як у повітрі, так і на морі.

"Ми також обговорили розвиток спільного оборонного виробництва. Я вдячний Великій Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту українських безпілотників. Це, безперечно, стане в нагоді на полі бою. Разом ми зможемо досягти ще більшого у сфері безпілотників та інших технологій. Я запросив Енді відвідати Україну. Дякую, Велика Британія!" – зазначив Зеленський.

Україна отримає права на систему РЕБ Stone Cloak – що відомо

Нагадаємо, що раніше The Telegraph повідомляло, що Велика Британія передасть Україні ліцензії на виробництво системи радіоелектронної боротьби Stone Cloak, яка захищатиме українські дрони від російської ППО.

Ці пристрої за розміром приблизно відповідають планшетному комп’ютеру. Вони встановлюються на українські ударні безпілотники та перешкоджають їхньому відстеженню російськими системами ППО.

Велика Британія вже безпосередньо поставила Києву тисячі таких пристроїв, однак тепер Україна отримає права на інтелектуальну власність і зможе самостійно виробляти їх у великих кількостях.

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