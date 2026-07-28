Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом: про що домовлятимуться (відео)

Глава держави зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті без журналістів.

Президент Володимир Зеленський прибув до США, де матиме щільний графік зустрічей. Про це глава держави повідомив в Telegram.

"У графіку – зустрічі з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче", - прокоментував Зеленський.

Президент додав, що від імені всієї України буде вшановано памʼять померлого сенатора Ліндсі Грема.

"Разом з усіма на церемонії у Вашингтоні згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу", - зазначив Зеленський.

Як свідчить публічний графік президента США Дональда Трампа, його зустріч із Зеленським відбудеться о 9:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом) в Овальному кабінеті Білого дому без журналістів.

Як повідомляє видання The Washington Post, український президент також зустрінеться з сенаторами на Капітолійському пагорбі в Конгресі.

Керівництво Республіканської партії цього тижня сподівається просунути законопроєкт Грема про санкції, хоча у Сенаті зважують різні пріоритети перед тим, як піти на серпневі канікули.

Утім, санкційний законопроєкт має десятки прихильників з обох партій – Республіканської і Демократичної, і вбачається, що цей законодавчий акт є головною політичної даниною пам'яті Грему. У тексті документу передбачається запровадження тарифів на товари від п'яти найбільших світових покупців російської нафти або природного газу, включаючи Китай та Індію. Також має положення про санкції проти Путіна, вищих російських політичних і військових керівників, російських фінансових інституцій і енергетичних проєктів.

Зустрічі Зеленського і Трампа

Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч Зеленського і Трампа відбулася в Анкарі на полях саміту НАТО 8 липня. Тоді Трамп заявляв, що США можуть надати Україні дозвіл на виробництво перехоплювачів до комплексів Patriot.

Крім того, американська компанія Lockheed Martin, яка є власником технології ракет і є їх основним виробником, вже надала згоду на передачу Україні ліцензії.

Водночас, як зазначають аналітики, швидко налагодити випуск таких ракет не вийде. За даними видання The Telegraph, існує низка перешкод, які заважатимуть Україні оперативно організувати виробництво ракет Patriot.

Разом з тим, на тлі візиту Зеленського до Вашингтону українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення бойових дій у повітрі, яку планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, покликаних покласти край війні в Україні. Як відомо, Україна й раніше зверталася до президента Росії Володимира Путіна з пропозиціями про припинення вогню, однак вони були відхилені.

Окремо видання The Hill повідомляло, що усі 100 сенаторів США були запрошені на зустріч із Зеленським сьогодні на тлі розгляду в Конгресі законопроекту про нові санкції проти Росії.

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