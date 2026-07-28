'Цілеспрямована операція проти головкома': в Генштабі спростували фейки про Драпатого

Фейковий акаунт Михайла Драпатого у твіттері вже заблокували за допомогою Мінцифри.

В перші дні роботи нового головкома в соцмережах з'явилося багато фейкової інформації про Михайла Драпатого, повідомив в Facebook речник Генерального штабу Дмитро Лиховій.

"Нагромадити фейкових планів і обіцянок, облити сиропом, щоб пізніше облити брудом і звинуватити у балабольстві - це те, що бачу в соцмережах у перші дні роботи нового головкома", - розповів Лиховій.

Він поділився, що фейковий акаунт Михайла Драпатого у твіттері вже заблокували за допомогою Мінцифри. Однак пішла нова хвиля брехні.

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"З’являються сфальшовані сторінки псево-Драпатого в тредс, множиться хайп у фейсбуці. Військові експерти на повному серйозі розносять зі сторінок ботів написане ШІ оповідання про вигадану публічну сварку нового і старого ГК. Уже живе своїм життям придумана історія про те, що Драпатий оголосив якийсь аудит в ЗСУ. Що він за свої гроші створив благодійний фонд для поранених, а ТЦК відправив на передок", - додав речник Генштабу.

Лиховій підкреслив, що новина про аудит - це брехня. Головком Драпатий наразі нічого такого не призначав.

"Про фонд, сварку, ТЦК - теж неправда. У тредсі Драпатого немає, додаткові акаунти в соцмережах він створювати не збирається", - йдеться в його повідомленні.

Лиховій зазначив, що з огляду на масовість фейків, все це дуже схоже на цілеспрямовану, спеціальну інформаційну операцію проти нового головкома, яка "йде паралельно зі смішними звинуваченнями в "расизмі" на підставі цілком адекватного антиросійського інтерв’ю 2023 року".

Тому речник Генштабу звернувся до журналістів та користувачів соцмереж з порадою спочатку зрозуміти, чи правдива інформація, а потім вже поширювати допис.

Призначення Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Bloomberg, Драпатий є одним з наймолодших на посаді головкома. Видання констатує, що в свої 43 роки на нього покладено відповідальність за керівництво подальшою боротьбою України проти російського вторгнення. Для багатьох українців новий командувач відомий як той військовий у 2014 році, який очолив колону бронетехніки, що прорвала барикаду, зведену прокремлівськими силами, у Маріуполі. Видання зазначило, що колишній міністр оборони Михайло Федоров назвав призначення Драпатого "подихом свіжого повітря" та "новою надією" для військових у цій війні. Як пише Bloomberg, наразі перед ним стоїть завдання продовжувати модернізацію військової стратегії України.

Також ми писали, що The Guardian наголосило, що призначення Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ стало одним з небагатьох рішень, ухвалених в Україні під час війни, яке отримало майже одностайну підтримку. На думку видання, це вказує на його високий авторитет у політичних, військових та громадських колах країни. The Guardian зазначає, що Драпатий належить до молодшого покоління українських командирів, яке було сформоване понад десятиліттям бойових дій. Він завоював свою репутацію на передовій. Драпатий уособлює розрив із радянською культурою командування, яку солдати асоціювали з Сирським.

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