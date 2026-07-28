На Москву та область летіли сотні дронів: є влучення (фото, відео)

У пыдмосковному Чехові було атаковано на завод.

Вночі та вранці на Москву та Московську область летіли сотні безпілотників, у Підмосков'ї в кількох місцях після їхнього прильоту спалахнули пожежі.

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, з 20:30 вечора до 6:30 ранку в напрямку Московської області летіло понад 390 безпілотників. При цьому він заявив, що нібито 81 БПЛА було знищено під час підльоту до Москви.

Водночас Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що в підмосковному Чехові було атаковано завод "Гідросталькоконструкція" – за попередніми даними, безпілотник влучив у трубу на території заводу.

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Основний профіль заводу – виробництво гідромеханічного обладнання, металоконструкцій та виробів для об’єктів енергетики та водного господарства.

Водночас Astra повідомляє, що сталося загоряння на території Чеховського регенеративного заводу – він розташований менш ніж за кілометр від "Гідросталькоконструкції". Завод спеціалізується на переробці зношених автомобільних шин, виробництві шинного регенерату, гумової крихти, гумового порошку та різних гумотехнічних виробів (ГТВ). За даними підприємства, він є одним із найбільших російських виробників у цій сфері.

Крім того, місцеві жителі публікують кадри з пожежами на території Подольська та Коледіно. Там розташовані склади Wildberries, однак що саме горить – поки що точно невідомо. У Telegram-каналах пишуть, що, можливо, у Коледіно горить склад 3PL (Third Party Logistics), який розташований поруч із Wildberries.

Удари по Росії

Раніше головний конструктор і співвласник Fire Point Денис Штілерман заявив, що восени цього року по Москві будуть завдані удари балістичними ракетами українського виробництва.

Він також вважає, що Україні необхідно знищити Wildberries та Ozon – це призведе до краху банківської системи Росії.

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