У країнах НАТО розпочався бум виробництва вибухівки через війну в Україні, – WSJ

Наразі в країнах НАТО реалізується щонайменше 24 нових проєкти з виробництва пороху або вибухових речовин.

Бізнес з виробництва вибухових речовин процвітає на тлі війни в Україні, і західні уряди вкладають значні кошти в розвиток виробництва всередині країни. За даними The Wall Street Journal, у країнах НАТО реалізується щонайменше 24 нових проєкти з виробництва пороху або вибухових речовин.

До війни в Україні Вашингтон і його союзники вважали, що мають достатні запаси та надійні джерела виробництва. Пентагон десятиліттями дотримувався догми точкових ударів із використанням обмеженої кількості дорогих і надточних боєприпасів, оснащених комп’ютерними чіпами та цифровими датчиками.

Водночас, за словами Вілла Сомеріндайка, голови компанії Regulus Global, що займається оборонним виробництвом та логістикою, війна в Україні призводить до повернення боєприпасів із зовсім іншим ланцюгом поставок, наприклад, артилерійських снарядів. При цьому у США та Європи немає такого ланцюга поставок, а отже, вони не мають суверенітету над власними боєприпасами, і змінити це буде непросто, сказав він.

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Захід позбувся небезпечного виробництва

Артилерійські снаряди, ударні безпілотники та ракети, як правило, вимагають використання щонайменше одного з двох основних типів вибухівки: пороху для запуску снаряда та вибухових речовин для знищення цілі. Ці речовини зазвичай токсичні, складні у виробництві та небезпечні в обігу. У результаті після холодної війни скорочення оборонних бюджетів та побоювання щодо забруднення навколишнього середовища й аварій призвели до перенесення виробництва за кордон.

За даними Командування матеріально-технічного забезпечення армії США, у 1978 році в США налічувалося 32 державні заводи з виробництва боєприпасів, а зараз їх 11. У Європі було сім заводів з виробництва тротилу, а зараз залишився один. США повністю залежать від імпорту тротилу, особливо з Польщі.

Війна в Україні змінила все

Після двох років бойових дій американські клієнти польського виробника тротилу Nitro-Chem отримали повідомлення про те, що компанія не може гарантувати постачання через війну в Україні, повідомив Кларк Міка, президент Інституту виробників вибухових речовин.

При цьому, за словами Міки, з 2024 року вартість тротилу зросла майже в чотири рази.

Поставки інших вибухових речовин також скоротилися, оскільки Україна, Росія та Захід збільшили виробництво боєприпасів, особливо артилерійських снарядів.

НАТО збільшує виробництво

Тротил незабаром вироблятимуть у США вперше за десятиліття, а три компанії будують заводи з виробництва тротилу в Європі. Велика Британія планує завершити будівництво щонайменше шести нових заводів з виробництва вибухових речовин до 2030 року.

Майже 50 мільярдів доларів із запропонованого адміністрацією Трампа оборонного бюджету в розмірі 1,45 трильйона доларів призначені для розвитку внутрішніх джерел критично важливих мінералів, хімікатів та енергетичних ресурсів, необхідних для виробництва зброї:

"Однак спроба США збільшити виробництво RDX – більш стабільної заміни тротилу – та IMX, ще одного вибухового речовини, відкладена приблизно на вісім років. Виробництво залишається на рівні 2017 року, незважаючи на проекти зі збільшення обсягів виробництва, що тривають. За словами представника армії, цільова дата нарощування виробництва перенесена з минулого року приблизно на 2030 рік".

При цьому в Європі через діючі правила введення виробництва в експлуатацію може зайняти роки. Йоаким Сьоблом, колишній керівник компанії-розробника програмного забезпечення, зазначив, що, хоча існують способи прискорити процес, у демократичній державі слід очікувати ретельного регулювання діяльності заводів з виробництва боєприпасів.

У Росії "немає такої самої процедури видачі дозволів", – сказав він. "Вони можуть зробити це за один-два роки".

Зброя в Європі

Раніше ЗМІ повідомляли, що німецький оборонний концерн Rheinmetall запропонував Польщі низку спільних проєктів, зокрема виробництво бронетехніки, артилерійських систем, ракетних установок та боєприпасів. На першому заводі Rheinmetall у Польщі планують розпочати виробництво модульних метальних зарядів MCS для 155-мм артилерійських боєприпасів.

Тим часом, незважаючи на бум дронів, експерти вважають, що військові бюджети в найближчі роки в основному все ще будуть спрямовані на великі платформи, такі як винищувачі та танки.

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