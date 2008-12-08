Сьогодні долар продовжував зростати

Харків. 8 грудня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту продовжили своє зростання – з 7,4550/7,5750 грн. (відкриття торгів) до 7,5550/7,5950 грн. (закриття торгів).

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», Національний банк на ринок не виходив.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2620/0,2760 грн., а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2630/0,2700 грн. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2640/0,2700 грн. У Росії курс долар-рубель знизився і становив 27,9841 (-0,0497) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2720/1,2910 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 9,6110/9,7715 грн., до 11:00 ціни піднялися до 9,6650/9,7745 грн., а до 12:00 встановилися на наступних значеннях - 9,7230/9,7675 грн. На час закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму - 9,7250/9,7825 грн.