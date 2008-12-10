Металіст має намір забивати

Харків. 10 грудня. УНІАН. Харківський Металіст придбав нового гравця.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу з посиланням на заступника генерального директора Металіста Євгена КРАСНІКОВА.

За його інформацією, контракт з Металістом на 4 роки підписав 21-річний атакуючий півзахисник Денис Олійник. Останнім часом він виступав за київський Арсенал. Денис отримав ігровий номер «11».

У прес-службі повідомили також, що напередодні клуб придбав одного з кращих захисників вітчизняного Чемпіонату Андрія БЕРЕЗОВЧУКА, з яким підписано контракт на 3,5 роки.