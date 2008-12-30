Аграрії Харківщини засіяли озимими рекордну площу

Харків. 29 грудня. УНІАН. Цієї осені аграрії Харківщини озимими культурами засіяли 512 тисяч гектарів полів.

Як передає кореспондент УНІАН, по це інформує сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови Харківської ОДА Віктора ЗВЄРЄВА.

За його даними, 512 тис. га – це найбільша площа, що засіяна озимими в Харківській області, починаючи з 1983 р.

Підбиваючи підсумки 2008 р., В.ЗВЄРЄВ акцентував на успіхах харківських тваринників. За його словами, цьогоріч на Харківщині вироблено 455 тисяч тонн молока.

«Якщо цим молоком заповнити залізничні цистерни, то вийшов би потяг довжиною від Харкова до Полтави - 150 кілометрів», - сказав В.ЗВЄРЄВ.