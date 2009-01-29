На сесії облради оголошено перерву

Харків. 29 січня. УНІАН. На сесії Харківської обласної ради оголошено перерву.

Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію про необхідність перерви в роботі сесії вніс депутат Олег ШАПОВАЛОВ.

Він звернув увагу на те, що виключення з обговорення сесії питань щодо затвердження комплексних програм розвитку гуманітарної сфери, соціального захисту населення Харківської області, «Здоров`я Слобожанщини», показники яких враховані при формуванні проекту обласного бюджету на 2009 рік, унеможливлюють прийняття бюджету.

При цьому депутат зауважив, що питання порядку денного були узгоджені напередодні на засіданні всіх комісій, але за одну ніч раптом «щось змінилося».

О.ШАПОВАЛОВ запропонував депутатам зібратися і обговорити ситуацію «без телекамер і преси».

Як повідомляв УНІАН, губернатор Арсен АВАКОВ відкликав проект бюджету області на 2009 рік у зв’язку з тим, що більшість депутатів проголосувала за зняття з обговорення сесії трьох важливих програм, на яких, за його словами, базується весь проект бюджету.

Своєю позицією «ми ставимо на грань виживання всіх», заявив у своєму коментарі А.АВАКОВ.

Перерву оголошено на 30 хвилин.