НКРЕ назвала граничну ціну на газ для промпідприємств

Харків. 29 січня. УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) затвердила граничну ціну на природний газ для промислових споживачів, а також інших суб`єктів господарювання на 2009 рік на рівні 2020,25 грн. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні комісії.

Тариф не враховує ПДВ, цільову надбавку, тарифи на транспортування газу, але з урахуванням витрат НАК «Нафтогаз України» на його реалізацію.

Даний тариф майже вдвічі перевищує рівень граничної ціни, що діяв до 1 січня поточного року. Тариф розраховано з урахуванням середньозваженої ціни імпортного газу, що купує НАК «Нафтогаз України» у 2009 році, – 228,8 дол. за тисячу кубометрів.

НКРЕ також встановила окремий тариф на природний газ для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу, які увійшли до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2008 р. (№ 925).

Для зазначених підприємств вартість газу становитиме 1899,25 грн. за тис. куб. м. Тариф не враховує ПДВ, цільову надбавку, тарифи на транспортування газу, а також витрати НАК «Нафтогаз України» на його реалізацію.