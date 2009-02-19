У Харкові вирішили ремонтувати дороги взимку

Харків. 19 лютого. УНІАН. В усіх районах Харкова розпочався поточний ямковий ремонт дорожнього покриття.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, погодні умови нинішнього року дозволили працівникам КП «Шляхрембуд» розпочати поточний ямковий ремонт доріг у середині лютого.

Литий асфальт, який використовується при роботі, за технологією можна укладати при температурі повітря до – 10.

Як повідомив начальник підприємства Віталій БУРА, зараз роботи ведуться на основних магістралях міста (Сімферопольське шосе, вул. Клочківська, Московський проспект) для забезпечення безпечного проїзду автомобілів, а після визначення всіх виниклих за зиму ушкоджень, ямковий ремонт розпочнеться й на другорядних, і на внутрішньоквартальних дорогах. Очікується, що обсяг таких робіт цього року буде більший, ніж зазвичай, оскільки часті переходи температури взимку через нульову позначку та опади у вигляді дощу сприяли більш інтенсивному руйнуванню дорожнього покриття. Вартість ямкового ремонту 1 кв. м покриття становить 170 грн.