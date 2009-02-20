На кордоні затримано наркокур’єра

Харків. 20 лютого. УНІАН. Харківські прикордонники затримали жінку, яка прямувала від українського села Тополі в напрямку Росії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, патруль, що зупинив жінку за кілька метрів від лінії деркордону, виявив у її торбинці під особистими речами два поліетиленових пакунки із майже 150 грамами макової соломки.

Наркокур’єршу, яка назвалася 52-річною особою без громадянства, передали співробітникам СБУ.