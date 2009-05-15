Апеляційни суд вирішив, що Полтавець заслуговує 10 років в’язниці

Харків. 15 травня. УНІАН. Апеляційний суд Харкова ухвалив рішення залишити без зміни міру покарання (10 років позбавлення волі з компенсацією моральної та матеріальної шкоди родинам загиблих) Андрію ПОЛТАВЦЮ, який у травні минулого року автомобілем збив насмерть у Харкові на трамвайній зупинці шістьох людей. Як передає кореспондент УНІАН, рішення про покарання А.ПОЛТАВЦЯ було винесене Ленінським районним судом Харкова у серпні минулого року, після чого з боку засудженого була подана апеляція.

У ході судового засідання 14 травня адвокату А.ПОЛТАВЦЯ не вдалося переконати суд у тому, що, як він стверджував зокрема, його підзахисний на момент аварії був тверезий, крім того, має слабке здоров’я і не витримає 10 років в’язниці. В якості аргументів адвоката висувався факт хвороби дружини А.ПОЛТАВЦЯ, а також те, що на його утриманні перебувають син та батьки похилого віку.

Після оголошення рішення суду адвокат А.ПОЛТАВЦЯ заявив журналістам, що вважає його незаконним і оскаржуватиме у Верховному суді.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2008 р. у Харкові по вул. Полтавський шлях 37-річний Андрій ПОЛТАВЕЦЬ, який керував джипом Мitsubishi L200 4WD, на швидкості виїхав на зупинку трамваю і збив насмерть 6 людей. На місці ДТП загинули: 69-річна пенсіонерка, 27-річна жінка, 20-річний мешканець Харківської області, 32-річна харків’янка, її 9-річий син та племінниця 5 років. В результаті ДТП були травмовані ще двоє людей – 38-річна жінка та пасажир джипа. Водій внаслідок автомобільної пригоди не постраждав.