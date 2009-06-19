Барсегян керуватиме театром ім. Пушкіна ще 5 років

Харків. 19 червня. УНІАН. Керувати Харківським академічним російським драматичним театром ім. Пушкіна у найближчі 5 років буде його нинішній директор і головний режисер Олександр БАРСЕГЯН.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, розпорядження про продовження контракту на 5 років з керівником харківського театру російської драми підписав голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.