Барсегян керуватиме театром ім. Пушкіна ще 5 років

09:42, 19 червня 2009
Харьків
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Розпорядження підписав Аваков

Харків. 19 червня. УНІАН. Керувати Харківським академічним російським драматичним театром ім. Пушкіна у найближчі 5 років буде його нинішній директор і головний режисер Олександр БАРСЕГЯН.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, розпорядження про продовження контракту на 5 років з керівником харківського театру російської драми підписав голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

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