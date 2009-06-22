Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам`яті жертв війни

Харків. 22 червня. УНІАН. Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам`яті жертв Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні о 9.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата з нагоди Дня скорботи та вшанування пам`яті жертв війни.