Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам`яті жертв війни
08:17, 22 червня 2009Харьків
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Президент візьме участь у церемонії
Харків. 22 червня. УНІАН. Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам`яті жертв Великої Вітчизняної війни.
Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні о 9.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата з нагоди Дня скорботи та вшанування пам`яті жертв війни.
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