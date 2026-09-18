Ціна російської нафти ESPO стрибнула вище 120 доларів за барель, - Reuters

Російський бюджет отримує новий потужний потік нафтодоларів.

Російська нафта сорту ESPO Blend подорожчала вище $120 за барель – це найвищий показник із квітня. Як повідомляє Reuters, зростання цін пов’язане насамперед зі збільшенням попиту з боку китайських нафтопереробників на тлі перебоїв із постачаннями близькосхідної сировини.

За даними трьох трейдерів і розрахунками Reuters, Китай активізував закупівлі російської нафти, побоюючись дефіциту сировини перед зимовим сезоном, коли зростає попит на паливо для опалення. Особливе занепокоєння на ринку викликали перебої з постачаннями нафти із Саудівської Аравії.

"Китайські нафтопереробники зазвичай купують ESPO за один або два місяці наперед, але занепокоєння щодо обмежених поставок змусило покупців завчасно укласти програми завантаження на грудень", – йдеться у публікації.

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Водночас американські законодавці у четвер схвалили законопроєкт, який дозволяє президенту Дональду Трампу запроваджувати мита проти покупців російської нафти. Нові заходи можуть ускладнити постачання російської нафти до Індії та Китаю. Водночас, як розповідають трейдери, скорочення доступності російської сировини здатне спричинити новий стрибок світових цін, що потенційно збільшить нафтові доходи Росії.

Reuters звертає увагу на рекордну премію ESPO Blend до еталонної нафти Brent. Вона сягнула $20–30 за барель, хоча фактичний розмір надбавки залежить від конкретного вантажу та термінів його доставки.

Ціни на російську Urals цього тижня також піднялися до $110 за барель. Водночас великі китайські державні енергетичні компанії вже викупили значну частину обсягів ESPO на листопад і грудень. Через це незалежним китайським НПЗ, відомим як "teapots", залишилося менше доступної сировини, що змушує їх шукати нафту на інших спотових ринках і додатково підтримує світові ціни.

Російська нафта

Як писав УНІАН, ціна російської нафти Urals 17 вересня різко зросла на 8,8% і досягла 121,6 долара за барель – максимуму з квітня 2026 року, тоді як Brent подешевшав до 103 доларів. Це підтримує російський бюджет, хоча високі ставки фрахту зменшують прибутки експортерів. Urals більшу частину року перевищує рівень, закладений у бюджет РФ (59 доларів), що забезпечує додаткові доходи Москві.

Зростання цін на російську нафту спричинили події на Близькому Сході. Саудівська Аравія повідомила європейські нафтопереробні заводи про неможливість поставок нафти у жовтні через атаку дронами на ключовий нафтопровід "Схід-Захід". Це рішення стосується всіх європейських клієнтів, які зазвичай отримують нафту за довгостроковими контрактами, що спричинило панічні закупівлі альтернативних обсягів.

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