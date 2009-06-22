У вівторок на Сході спека

Харків. 2 червня. УНІАН. 23 червня на більшій частині України зберігатиметься спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних областях короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі - 12-17°, вдень - 22-27°; в Карпатах вночі - 8-13°, вдень - 13-18°.

На решті території утримається спекотна погода з температурою вночі 14-19°, на узбережжі морів - до 22°, вдень - 27-32°, на півдні та сході місцями - до 35°; без опадів, лише вдень в Криму, південних та центральних областях окремі короткочасні дощі, грози. Вітер в Україні східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-19°, вдень - 27-32°.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 17-19°, вдень - близько 30°.

22 червня температура води в Чорному та Азовському морях - 20-24°, у Дніпрі біля Києва – 21.