За 1 півріччя до бюджету Харкова надійшло 1359 млн. грн.

Харків. 2 липня. УНІАН. За 1 півріччя 2009 року до зведеного бюджету м. Харкова, за оперативними даними, надійшло 1359,0 млн. грн. Планові показники за січень-червень ц.р. виконані в цілому на 101,2%, у тому числі по загальному фонду – на 104,7%, по спеціальному фонду – на 84,8%, по трансфертах – на 98,5%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, порівняно з аналогічним періодом 2008 р. фінансові ресурси міста в цілому зменшились на 80,5 млн. грн., при цьому доходи загального фонду зросли на 13,7 млн. грн. (на 1,5%), доходи спеціального фонду знизилися на 100,7млн. грн., трансферти з Державного бюджету збільшились на 6,4 млн. грн. (на 2,0%).

Зменшення доходів спеціального фонду з 208,6 млн. грн. до 107,9 млн. грн. (у 1,9 рази) пов’язане зі зниженням надходжень від приватизації комунального майна, від продажу землі, а також до цільового фонду міської ради.

Обсяг трансфертів з Державного бюджету України збільшився з 326,1 млн. грн. до 332,5 млн. грн. за рахунок зростання у 1,4 рази субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства та дітям-інвалідам (зі 129,8 млн. грн. до 176,5 млн. грн.) та у 1,2 рази - на пільги та субсидії населенню (зі 119,9 млн. грн. до 149,5 млн. грн.).

Заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетної сфери, яка фінансується з бюджету м. Харкова, відсутня.

При цьому, своєчасно та у повному обсязі здійснена оплата щорічних відпусток педагогічним працівникам з урахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення, повідомили у прес-службі.