Польща до Евро-2012 інвестує в лікарні 175 млн. доларів

Харків. 8 липня. УНІАН. У Польщі в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року планують інвестувати в лікарні, що розташовані поблизу стадіонів та так званих «територій уболівальників», близько 175 млн. доларів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, компанія PL.2012, що координує підготовку країни до проведення чемпіонату, вже отримала з лікарень раніше надіслані спеціальні анкети. Вони складаються з 450 питань і дозволять скласти реєстр потреб лікарень та визначити суми інвестицій.

«Це було величезне дослідження... Воно стосувалось практично всього: організаційної структури, кількості ліжок, лікарів, діагностичного обладнання», - зазначила Ельжбета ЛІПСКА, яка займається в PL.2012 медичними питаннями.

Крім того, компанія планує спільно з представниками місцевої влади узгодити з власниками аптек режим роботи на час чемпіонату, аби уболівальники мали можливість у разі виникнення потреби купити необхідні ліки.