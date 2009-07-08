ХТЗ взяв тайм-аут

Харків. 8 липня. УНІАН. ВАТ «Харківський тракторний завод» на два місяці призупинив свою діяльність.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Арсена АВАКОВА.

За словами керівника області, завод припинив діяльність, аби уникнути перевиробництва продукції. Він повідомив, що працівники підприємства знаходяться в оплачуваній відпустці.

А.АВАКОВ вважає, що одними з причин призупинення роботи провідного в Україні підприємства тракторобудування, є недоліки роботи лізингового фонду та невиконання обіцянок глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

«Якби лізинговий фонд виконав свої зобов`язання щодо фінансування закупівлі тракторів і прем`єр дотрималася б обіцянок, даних бюджетом на початку року, то ми б не зупинили завод», - заявив А.АВАКОВ.

При цьому губернатор висловив оптимізм з приводу майбутнього заводу і вказав на необхідність преференцій з боку держави по відношенню до ХТЗ.

«Ми сподіваємося, - сказав А.АВКОВ, - що до осені ситуація дещо зміниться. Цьому посприяє і програма дій в Харківській області, про проведення якої ми домовилися з керівництвом заводу. Нещодавно ми провели великий семінар, де знову зібрали разом виробників сільгосппродукції та виробників сільгоспмашин для того, щоб вони відновили довіру один до одного. Гадаю, що «ХТЗ» має добре майбутнє. А державний протекціонізм вітчизняному товаровиробнику необхідний, і до нього ми повернемося неминуче».

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України №328-Р про державну підтримку підприємств вітчизняного машинобудування, що випускають продукцію для АПК, планувалося протягом 2009 року закупити за державні кошти 700 тракторів виробництва ХТЗ на загальну суму 255 мільйонів 500 тисяч гривень.

За інформацією Харківської облдержадміністрації, на початку 2009 року ВАТ «Харківський тракторний завод» вже припиняв випуск продукції через відсутність реалізації тракторів як в Україні, так і в Росії.

Довідка УНІАН. «Харківський тракторний завод ім. С.Орджоникидзе» розпочав роботу в 1931 році. На сьогодні це найбільше і єдине в Україні та країнах СНД підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних і колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення. За роки роботи ХТЗ випустив понад 2,5 млн. тракторів різних моделей і модифікацій.

У 2007 році основним акціонером ХТЗ стала група «ГАЗ» (Росія), що належить російському бізнесменові Олегу ДЕРИПАСЦІ.

Державний пакет акцій ВАТ «ХТЗ» становить 27,3%.