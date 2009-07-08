Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,675 - 7,73 грн.

Харків. 8 липня. УНІАН. На 8 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - покупка долара - 7,68 грн. (продаж - 7,82 грн.), євро - 10,68 грн. (11 грн.), Базис - 7,675 (7,68), 10,86 (10,96), Меркурій - 7,7 (7,79), 10,72 (10,95), Реал-банк - 7,73 (7,82), 10,72 (10,9) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 7 липня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 763.0000 (на 7 липня – 763.7700) 100 EUR – 1069.6497 (на 7 липня – 1061.4112) 10 RUR – 2.4246 (на 7 липня – 2.4313).

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