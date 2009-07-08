У Харкові через необачність водія автобуса травмовано 9 осіб

Харків. 8 липня. УНІАН. У Харкові через необачність водія автобуса травмовано дев`ятеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора об 11-й годині.

Водій автобуса “Богдан А-091”, рухаючись проспектом Леніна в напрямку вул. Яроша, з невідомих причин виїхав на праве по ходу руху узбіччя, де скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок ДТП водій та 8 пасажирів автобуса дістали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до 4-ї лікарні м. Харкова. Серед травмованих 10-річна дитина.