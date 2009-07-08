Укрзалізниця візьме під своє крило Ізюмський ТПЗ

Харків. 8 липня. Губернатор Харківською облдержадміністрації Арсен АВАКОВ домовився з керівництвом «Укрзалізниці» про передачу Ізюмського тепловозоремонтного заводу (ІТРЗ) в її підпорядкування.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора А.АВАКОВА.

«Сьогодні разом з керівником «Укрзалізниці» Михайлом КОСТЮКОМ ми заздалегідь поставили крапку в нашій угоді. Я вів переговори з в.о. міністра транспорту паном ШЕВЧЕНКОМ і завтра (8 липня – ред.) обладміністрація звернеться з клопотанням про передачу заводу ІТРЗ в підпорядкування «Укрзалізниці», - повідомив А.АВАКОВ 7 липня, коментуючи ситуацію на заводі.

«Вважаю, - додав він, що ми зміцнимо кадрове керівництво цим заводом, забезпечимо відкриття декількох рахунків, припинимо процес банкрутства. Замовлення з боку Південної залізниці забезпечать завод роботою, і про це ми поговорили з її начальником Віктором Миколайовичем ОСТАПЧУКОМ. Пан ККОСТЮК підтвердив це на сьогоднішній зустрічі, і ми домовилися про те, що найближчого дня зробимо ряд конкретних дій, щоб забезпечити ситуацію, при якій спочатку повністю виплатять зарплату, а потім приступимо до розвантаження решти картотеки».

«Та що у мене в цьому питанні повний оптимізм, і, вважаю, що все буде нормально», - сказав губернатор.

Довідка УНІАН. ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» (м. Ізюм, Харківською обл.) займається ремонтом тепловозів і колісних пар до них, виготовленням запасних частин до тепловозів та ін.

100% акцій ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» належать державі і знаходяться в управлінні Міністерства транспорту і зв`язку.